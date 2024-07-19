Укр

ТЦК формирует перечень военнообязанных: кому в первую очередь будут присылать повестки

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Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Повестка
Повестка. Фото Фото Getty Images

Запрос на критерии, по которым будут выбирать военнообязанных, направляет Генштаб

После последнего дня, 16 июля, когда военнообязанные могли обновить свои данные, ТЦК и СП могут посылать повестки. Кого из украинцев могут вызвать в первую очередь?

Сначала всю обновленную информацию, а именно мобильный телефон, фактический адрес проживания и электронную почту, ТЦК будет вносить в Реестр "Оберег", а затем в личное бумажное дело лица. Как сообщила заместитель министра по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью на канале "Есть ВОПРОС".

"Генштаб понимает, какие потребности у них сейчас есть – какие профессиональные навыки, какой возраст людей и их условный профайл, который должен быть. Сейчас это происходит следующим образом. Генштаб направляет запрос на определенные критерии, например, у человека не должно быть отсрочки или бронирования. Мы работаем на уровне тех критериев, которые нам дает Генштаб. По этим критериям ТЦК формирует перечни, условно говоря, автоматически через систему. И дальше уже работает с каждым военнообязанным", — обратила внимание она.

То есть с помощью "Оберег" можно автоматически провести выбор по указанным категориям (возрасту и специальности) между людьми, выбрать наиболее подходящую личность, а затем вызвать ее в ТЦК повесткой. Замминистр по цифровизации сравнивает это с таргетированной рекламой и добавляет, что так можно работать с аудиториями, которые нужны, не тратя дополнительно время.

Ранее "Телеграф" писал, может ли военнообязанный подписать контракт, если получил повестку.

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#Обновление #Мобилизация #ТЦК #Повестки