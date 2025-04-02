Як чоловіку виїхати з України у квітні: законні підстави
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Не лише люди з відстрочкою можуть перетнути кордон
Під час воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років обмежений виїзд за кордон. Однак деякі громадяни можуть виїхати з країни.
"Телеграф" розповідає, хто має законні підстави для перетину державного кордону. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №57, виїзд за кордон дозволений наступним категоріям військовозобов’язаних:
- чоловіки з інвалідністю будь-якої групи;
- багатодітні батьки (троє і більше дітей до 18 років);
- опікуни та доглядальники осіб з інвалідністю І або ІІ групи;
- батьки дітей з інвалідністю або тяжкими захворюваннями;
- чоловіки, що самостійно виховують дітей до 18 років;
- громадяни, виключені з військового обліку через стан здоров'я;
- чоловіки, чиї родичі загинули на війні або зникли безвісти.
Працівники критичних сфер та спеціалісти:
- водії, які перевозять гуманітарні вантажі або працюють у міжнародних перевезеннях;
- залізничники, що забезпечують роботу залізничного транспорту;
- дипломати та їхні родини, які відряджені за кордон;
- спортсмени та тренери, які беруть участь у міжнародних змаганнях;
- моряки, авіаційний персонал, які працюють на міжнародних маршрутах;
- громадяни, які постійно проживають за кордоном та мають відповідні документи.
Студенти та освітяни:
- українці, які навчаються в іноземних вишах та мають підтверджені документи;
- курсанти та студенти авіаційних шкіл для проходження льотної підготовки;
- учасники міжнародних програм освітньої академічної мобільності.
Які документи потрібні для виїзду
Щоб підтвердити право на виїзд, необхідно мати відповідні документи:
- довідка МСЕК (медико-соціальної експертизи) для осіб з інвалідністю;
- свідоцтва про народження дітей та рішення суду про опіку;
- довідки про зняття з військового обліку;
- документи про навчання або участь у спортивних змаганнях;
- дозволи на міжнародні гуманітарні перевезення.
Варто підкреслити, що робоча віза не є підтвердженням постійного проживання за кордоном.
Раніше "Телеграф" писав, що Уряд розширив перелік категорій українців, яким дозволено виїзд за кордон. Стосується це родичів військовослужбовців.