Штрафи від ТЦК: 7 нюансів, які допоможуть їх уникнути, назвала адвокат

Ці поради не панацея, але вони знизять ризик

Наразі багатьох військовозобов'язаних українців турбує питання штрафів від територіального центру комплектування (ТЦК) та як їх уникнути. Адже 16 липня добігає кінця 60 добовий термін оновлення даних для чоловіків від 18 до 60 років.

На це хвилююче питання дала відповідь адвокат Дар'я Тарасенко. За її словами, основна порада, вона ж і найдієвіша, очевидна — не порушувати правила військового обліку та мобілізаційне законодавство.

Проте адвокатка виділила 7 основних нюансів, на які слід звернути увагу, аби не отримати штраф:

До 16 липня оновити свої військово-облікові дані. Адже інформація про військовозобов'язаного є в ТЦК та СП незалежно від того, уточнить особа їх чи ні. "Уточнення чи не уточнення даних ніяк не вплине на вірогідність отримання повістки", — пише Тарасенко. Перевіряти поштову скриньку, бо там може бути повістка. Адже їх зараз вже надсилають за адресою, яку вказано під час оновлення даних. Тим, хто не уточнить, — на адресу реєстрації. Адвокат наголошує, що повістка буде вважатись врученою навіть у випадках, якщо пошта поверне лист в ТЦК з відміткою про відмову забирати або відсутність адресата. Завжди мати з собою військово-обліковий документ (електронний ВОД також підходить) та документ, що посвідчує особу. З'являтись до ТЦК та СП, якщо отримали повістку. Навіть, якщо її вручили поштою або особа має відстрочку. Не зволікати з оформленням відстрочки, якщо особа має на неї право. Оплачувати штраф одразу як тільки отримали Постанову. Невідкладно звертатись до юристів, якщо штрафи "виписані" незаконно.

"Навіть слідування цим рекомендаціям не гарантує уникнення штрафів, але суттєво знижує їх ризик", — додала адвокат

Раніше "Телеграф" писав про те, на який термін надається відстрочка з 16 липня.