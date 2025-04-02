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Vodafone пропонує дуже вигідні тарифи, але скористатися можуть не всі

Автор
Олена Руденко
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Автор
Оператор підняв тарифи
Оператор підняв тарифи. Фото Колаж "Телеграфа"

Ціни виглядають дуже привабливо

Мобільний оператор Vodafone з 1 квітня запустив оновлену лінійку бізнес-тарифів. Також він пропонує дуже вигідні тарифні плани, але скористатися ними можуть не всі.

Про дешеві тарифи повідомляється на сайті мобільного оператора. Йдеться про Device S — 50 гривень на місяць, Device M — 100 гривень, та Device L — 160 гривень.

Ціни виглядають дуже привабливо, проте ці тарифи — не для телефонів. Device S — для дитячих годинників, за 50 гривень надається 50 хвилин в мережі (причому враховуються як вхідні, так і вихідні дзвінки). В тарифний план також входить 500 МБ інтернету та 100 СМС по Україні.

Тарифний план Device M призначений для планшетів. В ньому: 10 ГБ інтернету, 1 грн/хв розмов по Україні та SMS по 1 гривні.

Найдорожчий в цій лінійці тариф Device L для роутерів та модемів коштує 160 гривень в місяць. Він передбачає 18 ГБ інтернету. Одна хвилина розмов по Україні коштує 1 гривню, як і одна SMS.

Як розповідав "Телеграф", один з абонентів Vodafone звинуватив оператора у шахрайстві. Він був з ним 18 років, проте вирішив піти. Чоловіка обурило незрозуміле зникнення грошей з рахунку.

Теги:
#Мобільний зв'язок #Тарифи #Vodafone #Водафон