Рівне ледь не залишилось без води: чи насправді там такий низький тариф

Чи зросте тариф на воду залежить від рішення НКРЕКП та розміру міста

Води за графіком у Рівному поки не буде, однак ситуація залишається напруженою. Водоканал області заявляв, що через колосальні борги можуть не тільки обмежити час подачі води, а й знизити тиск.

Проте після екстреної наради міської та обласної влади вирішили поки що не йти на такий крок. Першопричиною боргів у "Рівнеоблводоканалі" називають тариф, який не покриває реальні витрати. З 1 січня 2025-го тарифи зросли для бізнесу та бюджетних установ, але для населення, яке складає 80% споживачів, продовжують діяти ще ціни 2022 року.

Тариф на воду в Рівному

Різні міста – схожі реалії

"Телеграф" дослідив тарифний розрив по Україні — чи насправді в Рівному такі низькі тарифи. Ціна за 1 куб.м з ПДВ для населення наразі складає за централізоване водопостачання 16,68 грн, а за централізоване водовідведення 15,912 грн. Разом 32,592 грн.

У Львові тариф набагато нижчий: водопостачання — 17,29 грн/м³, водовідведення — 8,59 грн/м³. Разом — 25,88 грн/м³.

В інших обласних центрах — здебільшого приблизно такий самий — від 30 до 40 грн. Наведемо два приклади.

У Полтаві для населення вартість 1 м³ (з ПДВ) становить 16,488 грн на централізоване водопостачання, 17,280 грн на централізоване водовідведення. Разом 33,768 грн.

У Житомирі для населення за 1 м³ централізоване водопостачання коштує 18,264 грн, централізоване водовідведення — 19,272 грн. Разом 37,536 грн.

Чому водоканал не може підвищити тариф

У водоканалі кажуть, що тариф мав би бути вже 57 грн. Однак самостійно місто зробити це не може. Міста з населенням понад 100 тисяч підпорядковуються НКРЕКП, яка вирішила не підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення. Решта міст ухвалюють рішення самостійно.

Як вже писав "Телеграф", тарифи на воду в багатьох випадках визначають місцеві органи влади. Тому в невеликих містах вже за час повномасштабного вторгнення кілька разів зростав тариф на водопостачання та водовідведення.