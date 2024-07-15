Спека псує продукти в магазинах і ресторанах, а магазини економлять на генераторах, — Держспоживслужба

В Києві заборонили роботу кейтерингової фірми, що забезпечувала харчування більш аніж 50 дитсадків і шкіл

Через рекордну спеку в Києві значно зросла кількість скарг на зіпсовані продукти в магазинах та харчові отруєння. Про це "Телеграфу" розповів очільник головного управління Держспоживслужби в столиці Олег Рубан.

За його словами, кількість харчових отруєнь у закладах громадського харчування за останній тиждень зросла втричі.

— Такі випадки були через неправильне зберігання продуктів у ресторанах і, що найбільш лякає, — кейтерингових компаніях. Відсьогодні в Києві заборонено роботу компанії, що забезпечувала харчуванням приватні дитсадки і літні табори при приватних школах. Ця фірма співпрацювала з більш, аніж 50 освітніми установами. Ми виявили в її роботі масу порушень, починаючи з невідповідних умов зберігання продуктів і закінчуючи приготуванням їжі в непристосованих для цього місцях. Зараз терміново повідомляємо керівництво шкіл і садочків, щоб шукали інший спосіб забезпечити харчування дітей", — каже Рубан.

Також, за його словами, щодня надходять три-п’ять скарг на якість продуктів в магазинах.

— Деякі торговельні точки, навіть якщо мають генератори, економлять і не завжди їх запускають. У результаті продукти псуються. Ми почали моніторинг роботи рітейлу — будемо досліджувати, як дотримуються температурного режиму зберігання товару більш, аніж 300 магазинів Києва. У разі виявлення зіпсованої продукції, даємо припис на її списування й утилізацію, — каже пан Олег.

Він попередив, що нас чекають ще два спекотні тижні, тож радить громадянам максимально уважно вибирати продукти, а у разі підозри на їхню якість, звертатися у Держспоживслужбу.