Депутат від партії Порошенко переправляв ухилянтів, перебуваючи в базі "Миротворця"

Йому вже обрали запобіжний захід

Затриманий за переправляння ухилянтів до Євросоюзу депутат від партії "Європейська солідарність" Віктор Саєнков з Берегова Закарпатської області має угорське громадянство. Інформація про це міститься в базі сайту "Миротворець".

Там зазначається, що депутат Берегівської міської ради Саєнков має паспорт Угорщини серії BD 8276218. Документ було видано на ім’я Szajenkov Viktor.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола, Саєнков налагодив схему переправляння чоловіків призовного віку. За його словами, після знаходження "клієнтів" депутат координував їхні подальші дії.

"Зокрема, надавав вказівки щодо поселення чоловіків у готель на території Берегова та повідомляв про час і спосіб майбутнього переправлення. На заздалегідь узгодженому місці громадян чекав трансфер і відвозив до прикордонних територій. Вартість таких "послуг" складала 7000 доларів США з особи", — зазначив журналіст.

За його інформацією, депутата затримали при одержанні 14 тисяч доларів США. Це – оплата за переправлення двох громадян, яке фігурант організував напередодні.

Глагола також повідомив, що суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внести 908 тисяч гривень застави. Прокуратура просила заставу розміром майже 3 мільйони гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Закарпатській області вздовж річки Тиса, в якій нерідко виловлюють потопельників, встановили фортифікацію у вигляді загородження з колючим дротом. Оскільки ухилянти досить часто намагаються перепливти цю річку, щоб втекти за кордон, але зрештою тонуть, вирішили зробити вихід до неї практично неможливим.