Вдарили грошима: спонсори Байдена заморозили 90 мільйонів доларів, щоб змусити його піти з виборів

Імена донорів, які зненацька вирішили відкликати чеки, поки що не розголошують

Низка великих спонсорів Демократичної партії США заморозили пожертви на передвиборчу кампанію президента США Джозефа Байдена. Сума заморожених коштів склала 90 мільйонів доларів США, умова розмороження – Байден повинен піти з президентських виборів, а партія повинна оперативно знайти йому заміну.

Про це пише видання The New York Times, посилаючись на власні джерела. Видання зазначає, що за даними з джерел, рішення спонсорів стало прямим наслідком провальних дебатів Байдена з експрезидентом Дональдом Трампом.

Заморожені внески, за словами співрозмовників видання, містять "численні восьмизначні зобов'язання". Імена донорів, які зненацька вирішили відкликати чеки, поки що не розголошують. Консультант передвиборчого комітету Future Forward сказав виданню, що очікує розморозки зобов'язань відразу, як "поточну невизначеність" буде вирішено.

Future Forward – провідний комітет підтримки президентської кампанії, призначений штабом Байдена. Заморозка коштів сталася на фоні того, що комітет планував зібрати 700 млн доларів США перед дебатами, але на цей час зібрав тільки 430 млн, при тому, що 250 млн зарезервували на на телевізійну та цифрову рекламу.

Нагадаємо, тим часом Байден надіслав своїм колегам з Демократичної партії листа. У ньому він запевнив, що сповнений рішучості залишитися в президентських перегонах.

Раніше "Телеграф" писав, що на тлі побоювань, що у США вибори може виграти кандидат республіканців Дональд Трамп, у країнах НАТО з’явився ще один привід. Цього разу прозвучали припущення про те, що президент Джо Байден у разі перемоги може просто не дожити до кінця нової каденції.