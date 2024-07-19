Порошенко не пустили в США: в ЕС упрекнули "слуг народа" вояжами в другое место

В партии уверены, что их не пустили по указанию Банковой

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала, почему нескольких представителей их политической партии, включая ее, не пустили в США. Напомним, 14 июля Петр Порошенко и еще несколько депутатов не смогли уехать из Украины.

Про причины в интервью "Телеграфу" рассказала депутат от "Евросолидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе. Полную версию разговора читайте в материале: ЕС готов к коалиции со "слугами", но есть условия, — нардепка о кризисе в Раде и встреча Порошенко с Трампом

По словам Климпуш-Цинцадзе, "Евросолидарность" получила приглашение на Конвент из-за того, что является правоцентристской партией, являющейся членом нескольких международных платформ.

"Одна из этих платформ – это Европейская народная партия на европейском уровне и аналогичная платформа есть на мировом уровне – Международный демократический союз, куда входят более 85 мировых партий. Как "Евросолидарность", так и Республиканская партия США тоже являются участниками этой платформы. И вот руководитель этой платформы, бывший премьер-министр Канады Стивен Гарпер направил индивидуальные приглашения для участия в конвенте — Петру Порошенко, мне, Ирине Геращенко и Марии Ионовой", — рассказала депутат.

Четверо депутатов получили также приглашение от сенаторов США, чтобы спикер украинского парламента не имел оснований отказать им на выезде. Однако это не сработало.

В то же время, по словам Климпуш-Цинцадзе, решение Кабинета министров о том, что депутаты во время действия военного положения могут выезжать из страны только на основе согласованной командировки в целом незаконно и неконституционно.

"Это нигде не прописано в законодательстве. В законе написано, что во время действия военного положения и во время действия чрезвычайного положения никоим образом не может ограничиваться деятельность народного депутата, включая международную деятельность", — рассказала депутат.

"Во исполнение незаконного постановления правительства, спикер парламента Руслан Стефанчук уже трижды менял свое внутреннее распоряжение, на основе чего он предоставляет командировочные разрешения. И все более жесткими становились условия выдачи этих разрешений. К сожалению, все это функционирует так, как и все государство — руководствуется 5-6 менеджерами в ручном режиме. Так и в парламенте: кто не считается лояльным, то к ним применяются ограничительные требования в полной мере".

При этом, как отметила избранница, депутаты из других партий, в частности "Слуги народа", осуществляют постоянные визиты в другие страны.

"Мы видим, что куча людей, например, из "Слуги народа", имеют целый вояж Латинской Америкой, какими-то важными, но не ключевыми странами сегодня. Точно не по приглашению их спикеров. Это говорит о выборочном подходе и о ручном управлении вот этим механизмом, который искусственно создан в нарушение закона. И они (руководство парламента — прим. ред.) не отвечают "нет", они просто игнорируют эти обращения, оставляют их без рассмотрения", — говорит Климпуш-Цинцадзе.

На вопрос журналистки о том, спрашивали ли депутаты из "Евросолидарности" у Стефанчука о причинах отказа в выезде, депутат ответила одобрительно и заметила, что говорили об этом не только со спикером парламента.

"Делают вид, что не понимают — это иначе просто нельзя назвать. Мол, вы что-то там не выполнили. Еще одна причина: пленарная неделя, все должны работать", — рассказала народная избранница.

При этом Климпуш-Цинцадзе отдельно обратила внимание на пленарную неделю в целом. По ее словам, она была перенесена с предыдущей. Из-за якобы непредсказуемой поездки спикера в США.

"Он не знал, что саммит НАТО будет в давно определенные даты. Весь парламент Украины перенес заседание из-за того, что он в командировке. Мне кажется, что вообще за время истории украинского парламента это впервые такая история. Поэтому текущая неделя не планировалась пленарной", — сказала Климпуш-Цинцадзе.

Народная избранница уверена, что блокирование выезда депутатов от "Евросолидарности" в США не что иное, как прямое указание с Банковой.

"Я убеждена, что это указание с Банковой. К сожалению, сегодня мы не видим этой субъектности у председателя Верховной Рады, который защищал бы именно парламентаризм в Украине и парламент как институт", — заключила Климпуш-Цинцадзе.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что спонсоры Байдена заморозили 90 миллионов долларов, чтобы заставить его уйти с выборов. The New York Times, ссылаясь на собственные источники, отмечает, что решение спонсоров стало прямым следствием провальных прений Байдена с экс-президентом Дональдом Трампом.