Детский хирург в крови на руинах "Охматдета" – постанова? 4 аргумента, разбивающих этот фейк РФ

Кремлевские фейки продолжают "травить" сеть

Россия распространяет очередной фейк о последствиях удара по детской больнице "Охматдет", где на видео якобы полицейский вымазывает кровью одежду врача. В то же время посторонних звуков, в том числе криков людей, сирен во время просмотра не слышно.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Отмечается, что на российском видео снято постанову с актером в парике.

Ведь внешность псевдоврача и настоящего хирурга значительно отличается, также есть еще ряд нюансов.

"На видеофейке видно, что кровь растекается по штанам, но таких следов нет на человеке на фото/видео из "Охматдета". А сама одежда у российского актера сильно помята с виду", — пишет Центр.

Кроме этого, на видео видно, что на голове у кремлевского актера – парик. Также на фоне этой "сценки" почти полная тишина, нет характерных для удара по больнице звуков: крика людей, сирен, суеты и т.д.

В то же время, пропагандисты писали, что якобы такую "постанову с врачом в крови" в Киеве разыграли под руководством Запада, а для правдивости использовали донорскую кровь.

Отметим, что кремлевские актеры пытались изобразить детского врача-хирурга Олега Голубченко, который на момент удара проводил операцию в "Охматдете". Именно его фото, сделанные корреспондентом "Телеграфа" Яном Доброносовым, облетели весь мир.

В эксклюзивном интервью "Телеграфу" он рассказал все подробности удара РФ по больнице: "Не было времени на раздумья": хирург "Охматдета" об операции во время обстрела и о том, что его поразило".

Напомним, что на руинах "Охматдета" музыкой почтили память погибших. В результате российской атаки 8 июля погибли два человека и более 50 пострадали, в том числе и дети.