Вартував біля під’їзду кілька тижнів: сусіди показали фото підозрілого чоловіка біля будинку Фаріон

Сусіди давно заборонили підозрілого хлопця

Сусіди стверджують, що перед замахом на Ірину Фаріон за її домом стежив підозрілий хлопець. Він два-три тижні сидів на лавці у дворі, ні з ким не спілкувався і просто спостерігав

Про це сусіди мовознавиці розповіли журналістам. Особливо пильні навіть зробили фото підозрілого хлопця, поліція продовжує пошуки.

За словами сусідки Софії Іванишин, на невідому молоду людину звернули увагу багато мешканців. Але вже після замаху вони зрозуміли, чому він так кинувся їм у вічі — невідомий сидів зранку до вечора під будинком Фаріон, ніби вартував її.

На фото, яке встигли зробити пильні мешканці, був чоловік років 18-20 років. Він був одягнений у спортивний одяг (чорні штани та кросівки, і червона кофта), чорну панаму та великі сонцезахисні окуляри, які нагадують маску лижника. Сусідка каже, що провів під під’їздом 2-3 тижні. Сусіди зізнаються, що була думка викликати поліцію, щоб та перевірила невідомого хлопця, але сподівалися на краще.

"Коли почули постріли, думали, що почала сирена гудіти, але її не було. Потім уже підійшли і побачили, що сталося… Вона (Ірина Фаріон — ред.) вже лежала на землі, а сусідка інша над нею молилася просто "Іро, тримайся, Іро, тримайся". Викликали швидку і поліцію", — сказала місцева мешканка.

Як раніше повідомляли в поліції, у Львові та області розпочали спеціальну поліцейську операцію після замаху на мовознавицю. Задіяні співробітники всіх служб та підрозділів, щоб знайти зловмисника.

Нагадаємо, що замах на Ірину Фаріон стався вдень 19 липня у Львові. На перших фото з місця злочину видно велику калюжу крові. Свідки кажучи, що до Фаріон підійшов чоловік у рукавичках віком 20-25 років, після чого вистрілив їй у напрямку голови та втік.

Також "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський вже відреагував на замах. Він заявив, що стрілець має бути оперативно спійманий і неодмінно понести покарання за всією суворістю закону.