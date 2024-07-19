Найгучніші скандали Фаріон: членство у КПРС, наїзди на військових, критика Залужного та не тільки

Чи не найбільший скандал стався у листопаді минулого року

Мовознавиця Ірина Фаріон, на яку скоїли замах у Львові, відома українцям низкою доволі скандальних заяв. Через одну з таких, мовознавицю навіть звільнили з кафедри української мови Львівської політехніки. Щоправда, через пів року, за рішення суду, її поновили на посаді.

"Телеграф" зібрав найбільш гучні скандали мовознавиці. Варто зазначити, що своїми заявами Фаріон вдавалося тримати рівень напруги в українському суспільстві.

Ірина Фаріон народилася 29 квітня 1964 року у Львові. Як дізналися журналісти, у 1988-1989 роках була членкинею КПРС, проводила бесіди з іноземними громадянами для кращого вивчення ними російської.

Фаріон довгий час заперечувала своє комсомольське минуле, доки журналісти не опублікували документи, знайдені у львівських архівах. Після цього Ірина заявила, що вступила до КПРС, щоб "знищувати її зсередини", і вийшла звідти у 1989 році через "серйозні конфлікти".

Нині Фаріон мовознавиця та професорка Національного університету "Львівська політехніка", політикиня–членкиня політради ВО "Свобода", народна депутатка України VII скликання (2012 – 2014 року), двічі була депутаткою Львівської облради від ВО "Свобода".

Прославилася Фаріон низкою вельми скандальних заяв, проте найбільший ажіотаж викликала її різка критика українських військових, які продовжують спілкуватися російською мовою. Сталося це у листопаді 2023 року.

"Якщо немає дисципліни, то це не армія, це зброд. Я не можу назвати їх українцями, якщо не говорять українською мовою, то нехай назвуть себе руськими", — заявила тоді активна поборниця всього українського.

Слова Фаріон неабияк обурили українську громадськість і сотні студентів та просто небайдужих львів’ян вийшли на мітинг, де вимагали звільнення професорки з політехніки.

Проте мовознавиця від своїх слів не відмовилася. Навпаки – продовжила заклики боротися з російськомовними у своєму Телеграм-каналі та публікувати пости людей, які виступили на її підтримку. Але через це скандал розгорівся лише з новою силою.

8 листопада Фаріон виклала у соцмережах листа від кримського студента, який також гаряче підтримав її заяви. Водночас вона не приховала його персональних даних і не відреагувала на прохання підписників зробити це.

Вже за кілька днів у кримських проросійських телеграм-каналах "щиро подякували" за інформацію "пані Фаріон" і повідомили, що до юнака вже завітали російські спецслужби ФСБ.

Звісно, жодних підтверджень того, що хлопець на відео та хлопець з листа одна і та сама особа. Проте, вчинок Фаріон та її впертість ще більше розлютили українців і зрештою, мовознавицю звільнили з політехніки.

В той самий час, СБУ відкрила справу проти Ірини Фаріон за чотирма статтями Кримінального кодексу. Приводом для розслідування правоохоронців стали висловлювання мовознавиці про російськомовних військових ЗСУ та розголошення персональних даних студента з Криму, який написав їй листа.

Зі своїм звільненням мовознавиця не погодилася і подала у суд, вимагаючи поновити її на посаді. Доки тривали судові слухання та засідання, Фаріон відзначилася ще кількома яскравими заявами.

Так, у червні 2024 року, Фаріон "наїхала" на Залужного за його дисертацію. Вона заявила про те, що в Україні досі шанують одного з авторів скандального мовного закону Сергія Ківалова. А в академії, президентом якої він є, захищав свою дисертацію колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

При цьому Фаріон підкреслила, що дивується, коли це головком міг встигнути написати дисертацію. Фаріон підкреслила, що написати дисертацію – "це виключити себе взагалі з життя". За її словами, свою докторську дисертацію вона писала вісім років, а кандидатську – п’ять.

Не оминула критикою і Зеленського. На думку мовознавиці обрання його президентом є наслідком ментальної кризи українців. За словами Фаріон, вона категорично ніколи не сприймала, що робила ця людина через свій "95-й квартал" і була категорично проти обрання в президенти як Порошенка, так і Зеленського.

"Для мене це два боки тієї самої медалі, для мене це породження один одного, причина і наслідок. Для мене це колосальна ментальна криза взагалі українців, які можуть щось подібне обирати: Порошенка після Майдану, а Зеленський це вже абсолютно логічний вибір інфантильної частини українського суспільства після Порошенка, який паразитував на національній ідеї, і довів слабку частину українського суспільства до підліткового вибору", — мовила тоді Ірина Фаріон.

До слова, про обрання президентів та своє ставлення до цього, Фаріон розповіла у великому інтерв’ю виданню "Телеграф". Тут же зробила заяву про те, чому голова МОН Оксен Лісовий — "сутенер" від освіти. Повну версію читайте у матеріалі нашого видання за наступним посиланням.

Також ми детально розповідали про молодість Фаріон і низку скандалів, у які мовознавиця потрапляла до гучного випадку з критикою військових у листопаді.