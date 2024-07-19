Цього й слід було чекати? Як українці реагують на спробу вбити Ірину Фаріон

У мережі точаться суперечки про інцидент

У Львові 19 липня вчинили замах на відому мовознавицю Ірину Фаріон. Зараз вона у тяжкому стані з пораненням скроні у лікарні, лікарі борються за її життя. Українці у мережі активно обговорюють спробу вбивства відомої українки.

"Телеграф" проаналізував реакцію суспільства. Традиційно, українці розділилися на тих, хто засуджує замах і тих, хто вважає його логічним після низки скандалів за участю Фаріон.

Після того, як стало відомо про те, що Ірина Фаріон поранена в голову, а саме у скроню, в мережі назвали її "подругою Трампа". На кандидата в президенти США теж робили замах днями і він був поранений у вухо.

Деякі українці вважають, що мовознавиця "докаркалася". Її висловлювання могли не сподобатися багатьом, адже вона не боялася відкрито критикувати ані артистів, ані українських військових, ані президента Володимира Зеленського. До того ж вона була "кісткою у горлі" для росіян.

Інші ж відкрито заявляють про свою ворожість до Фаріон, але вважають, що стріляти в людину ненормально. СБУ, Нацполіція та решта відомств мають залучити всі сили, щоб відшукати нападника.

Частина українців просто побажала мовознавиці якнайшвидшого одужання, а деякі почали жартувати, що якщо лікар говоритиме російською мовою, то Ірина Фаріон принципово не одужуватиме.

Нагадаємо, що замах на Ірину Фаріон стався вдень 19 липня у Львові. Володимир Зеленський та інші вже відреагували на подію. Глава держави наголосив, що стрілець має понести повну відповідальність.

Також "Телеграф" розповідав про те, що напередодні замаху Ірина Фаріон зверталася до поліції. Їй надходило безліч дзвінків із Росії.