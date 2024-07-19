Навіть зверталася до поліції: Ірина Фаріон робила зізнання "Телеграфу" незадовго до замаху

Мовознавиця зажадала від правоохоронців розібратися в тому, що відбувається

Ірина Фаріон, на яку вчинили замах у Львові, раніше зверталася до поліції. Вона повідомила, що їй надходила величезна кількість дзвінків із Росії, а від її імені ображали захисницю Маріуполя "Пташку".

Про це мовознавиця розповіла "Телеграфу" в інтерв’ю "За що ми проливали кров на Майдані: Фаріон про справи в СБУ та "сутенері" у Міносвіти"

За словами Фаріон, хтось втрутився у роботу її Telegram-каналу. Від імені мовознавиці писали брутальні речі на адресу Катерини Поліщук із позивним "Пташка". Вона вимагає від правоохоронців розібратися в цьому питанні.

"Це все не завершується, це тільки почалося. Прошу, Кіберполіція, з’ясуйте це. На мій телефон надійшла така кількість дзвінків із московськими номерами, що він просто перестав працювати. Мій телефон зараз перебуває у слідчого", — сказала Ірина Фаріон.

Нагадаємо, що між "Пташкою" та Фаріон спалахнув скандал восени 2023 року. Мовознавиця назвала захисницю "Азовсталі" та Маріуполя "дурною шл***ю", звинуватила її в розпусті та заявила, що та давно могла б почати спілкуватися українською мовою. Своєю чергою Катерина Поліщук назвала мовознавиц "проєктом Кремля" та "бабусею", яка не на тих напала.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Ірина Фаріон часто є фігурантом резонансних скандалів. Нещодавно вона проїхалася по Вєрці Сердючці через пісні російською мовою. Своєю чергою, артист не став довго тягнути з відповіддю і влучно вколов мовознавця прямо зі сцени.