Караулил у подъезда несколько недель: соседи показали фото подозрительного мужчины возле дома Фарион

Соседи давно запреметили подозрительного парня

Соседи утверждают, что перед покушением на Ирину Фарион за ее домом следил подозрительный парень. Он две-три недели сидел на лавочке во дворе, ни с кем не общался и просто наблюдал

Об этом соседи языковеда рассказали журналистам. Особо бдительные даже сделали фото подозрительного парня, полиция продолжает поиски.

По словам соседки Софии Иванишин, на неизвестного молодого человека обратили внимание многие жители. Но уже после покушения они поняли почему он так бросился им в глаза — неизвестный сидел сутра до вечера под домом Фарион, будто бы караулил ее.

На фото, которое успели сделать бдительные жильцы, был мужчина лет 18-20 лет. Он был одет в спортивную одежду (черные штаны и кроссовки, и красная кофта), черную панаму и большие солнцезащитные очки, которые напоминают маску лыжника. Соседка говорит, что провел он под подъездом 2-3 недели. Соседи признаются, что была мысль вызвать полицию, чтобы та проверила неизвестного парня, но понадеялись на лучшее.

"Когда услышали выстрелы, думали, что начала сирена гудеть, но ее не было. Потом уже подошли и увидели, что произошло… Она (Ирина Фарион — ред.) уже лежала на земле, а соседка другая над ней молилась просто "Ира, держись, Ира, держись". Вызвали скорую и полицию", — сказала местная жительница.

Как ранее сообщали в полиции, во Львове и области начали специальную полицейскую операцию после покушения на языковеда. Задействованы сотрудники всех служб и подразделений, чтобы найти злоумышленника.

Напомним, что покушение на Ирину Фарион произошло днем 19 июля во Львове. На первых фото с места преступления видна большая лужа крови. Свидетели говоря, что к Фарион подошел мужчина в перчатках возрастом 20-25 лет, после чего выстрелил ей в направлении головы и убежал.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на покушение. Он заявил, что стрелок должен быть оперативно пойман и непременно понести наказание по всей строгости закона.