Щаслива розлучена бабуся: що відомо про особисте життя Фаріон та скандал з її донькою

Має двох онуків

Скандальна мовознавиця Ірина Фаріон, на яку було здійснено замах 19 липня, має дружню сім'ю та розлучена з чоловіком. Їй донька Софій навіть потрапила у гучний скандал.

"Телеграф" розповість про особисте життя Ірини Фаріон та її сім'ю. А також покаже фото з її весілля.

Відома українська мовознавиця була одружена з Остапом Семчишиним. У шлюбі в них у 1989 році народилася дочка Софія. Проте вони розлучилися у 2010 році через розбіжності у поглядах.

У 2023 році пані Фаріон опублікувала щемливі фото весілля з чоловіком, додавши, що це були чудові роки, коли вона пізнала справжню себе.

"Це було нині, але 34 роки тому. Єдине в тому житті, що має абсолютне виправдання – це кохання. Звісно, воно може минути, бо минає все. Не минають хіба його плоди – діти – найкраще з усього, що є у світі. Найкраще. Найсвятіше. Найсакральніше. А ще коли Небо дарує внуків, тоді Господь поцілував Тебе і явив Чудо", – написала мовознавиця.

Ірина Фаріон з чоловіко та донькою Софією

Наразі у Фаріон є онучка Єва і внук Дмитро. Відомо, що дочка мовознавиці Софія працює головним спеціалістом відділу висвітлення роботи Львівської міськради.

Фаріон з онуками

Вона ж у 2020 році вляпалася у скандал, опублікувавши у Facebook образливий пост на адресу євреїв та поляків. Так, коментуючи заяву послів Польщі та Ізраїлю, в якій засуджується святкування дня народження провідника ОУН Степана Бандери, донька Фаріон написала: "Жаки і поляки, підуйте далеко".

Тоді під постом спалахнула дискусія — частина коментаторів засудила слова Софії, частина підтримала такі висловлювання працівниці міськради.

Фаріон з донькою

У 2017 році Софія народила дочку Єву. Її чоловік Василь Особа випускник університету Львівський політех. Відомо, що пара зустрічалася чотири з половиною роки і побралась у 2016 році.

Також у мережі пишуть, що в Ірини Фаріон є ще одна родичка, можливо, сестра Марта Фаріон. Вона працює у мерії Чикаго (США).

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський прокоментував замах на Фаріон та пошуки нападника.