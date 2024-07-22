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Після жорсткої критики від Зеленського: Кулеба поїде до Китаю, що кажуть у МЗС України та КНР

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Дмитро Кулеба Новина оновлена 22 липня 2024, 12:03
Дмитро Кулеба. Фото Колаж "Телеграфу"

Глава МЗС проведе у Пекіні три дні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Китай уперше після початку повномасштабної війни. Його мета — переговори щодо двосторонніх відносин, а також пошук шляхів подолання російської агресії та можлива роль Китаю у досягненні міцного та справедливого світу.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС. Зазначається, що міністр перебуватиме у Китаї до кінця робочого тижня.

"23-25 ​​липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візит до Китаю на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї", — йдеться у повідомленні.

У Міністерстві закордонних справ Китаю не повідомили жодних подробиць про візит Дмитра Кулеба, за винятком часу його перебування і того, на чиє запрошення він прибуде до Пекіна. Про це пише Politico.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський відкрито розкритикував Пекін за допомогу Росії у саботажі саміту світу у Швейцарії минулого місяця. Тоді глава держави сказав, що за підтримки Китаю війна йтиме довше, що є поганим для всього світу.

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#Україна #Китай #Візит #Дмитро Кулеба