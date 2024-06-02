"Можна не допомагати Україні, але..." Зеленський жорстко "пройшовся" по Китаю

Україна має сама пропонувати мирні ініціативи

Україна не приймає альтернативних "самітів миру", зокрема, запропонованих Пекіном. За підтримки Китаю, війна йтиме довше, що погано для всього світу.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав 2 червня під час спілкування з журналістами на "Діалог-Шангрі Ла" у Сінгапурі. За його словами, відмову Китаю взяти участь у саміті миру Україна сприйняла без позитиву. Щодо альтернативних самітів глава держави заявив, що Україна має сама пропонувати мирні ініціативи як жертва війни

"При всій повазі до будь-якої країни, але ні Китай, ні Бразилія, ні будь-хто не орієнтується до кінця, що принесла Росія цією війною на територію нашої держави. Я бажаю всім країнам миру, щоб ні в кого не було втрат, масованих могил, жертв тощо. Але це українці загинули, це росіяни ґвалтували наших людей, наших жінок, вкрали десятки тисяч наших дітей. Ніхто не має права розказувати нам, як повинна закінчитися ця війна", — сказав Зеленський.

Він вважає, що за підтримки Китаю війна йтиме довше, що "погано для всього світу". Український лідер вважає, що Пекін зробив стратегічну помилку, підтримуючи агресора.

"Не можна говорити, що ми базуємося на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України та при цьому підтримувати країну, яка порушує саме всі принципи та принципи Статуту ООН", — зазначив Зеленський.

Не підтримувати саміт миру, на думку Зеленського, це нормально. Однак зривати його означає підтримку війни.

"Можна не допомагати Україні, цивілізованому світу закінчити війну. Але мені здається, зривати саміт миру, робити кроки на те, щоб послаблення було рівня присутності лідерів, робити все, щоб деякі лідери не доїхали до саміту миру, тиснути на них — це вже точно не наближає мир, і це не тільки підтримка Росії, це фактично підтримка війни", — додав президент.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко розповів "Телеграфу", як Росія хоче зірвати саміт миру через Китай.