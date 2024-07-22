После жесткой критики от Зеленского: Кулеба поедет в Китай, что говорят в МИД Украины и КНР

Глава МИД проведет в Пекине три дня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Китай впервые после начала полномасштабной войны. Его цель — переговоры по двусторонним отношениям, а также поиск путей преодоления российской агрессии и возможная роль Китая в достижении прочного и справедливого мира.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД. Отмечается, что министр будет находиться в Китае до конца рабочей недели.

"23-25 ​​июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит визит в Китай по приглашению министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И", — говорится в сообщении.

В Министерстве иностранных дел Китая не сообщили никаких подробностей о визите Дмитрия Кулеба, за исключением времени его пребывания и того, по чьему приглашению он прибудет в Пекин. Об этом пишет Politico.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский открыто раскритиковал Пекин за помощь России в саботаже саммита мира в Швейцарии в прошлом месяце. Тогда глава государства сказал, что при поддержке Китая война будет идти дольше, что плохо для всего мира.