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Субсидію дадуть не всім: хто може претендувати на допомогу

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
Сума субсидії розраховується на певну площу та нормативи використання комунальних послуг Новина оновлена 16 липня 2024, 08:11
Сума субсидії розраховується на певну площу та нормативи використання комунальних послуг

Отримати субсидію можуть і студенти, і офіційно безробітні

Субсидія в Україні надається на оплату житлово-комунальних послуг або придбання твердого чи рідкого палива для печей. Загалом житлова субсидія — це безповоротна адресна державна соціальна допомога. Її можуть отримати як українці, так і громадяни інших країн, які проживають в нашій державі легально

Субсидії надають тільки тим родинам, доходи яких не дозволяють сплатити за комунальні послуги самостійно в повному обсязі. Розмір допомоги залежить виключно від майнового стану людей — маючи низьку зарплату або пенсію можна претендувати на такий вид допомоги. Доходи людини, проживаючих у житлі та членів їх родин вказуються в декларації.

Претендувати на допомогу можуть не тільки власники житла або зареєстровані особи. Також надають субсидію і орендарям на підставі договору оренди, і внутрішньо переміщеним особам, які договору оренди не мають, проте мають офіційну реєстрацію як ВПО саме за цією адресою. Отримати субсидію не зможуть люди з новими машинами, кількома квартирами, великими рахунками в банках.

Можна обрати зручний для себе спосіб подачі документів:

  • прийшовши особисто сервісний центр Пенсійного фонду,
  • в ЦНАПі,
  • у виконавчому органі територіальної ради
  • відправити на адресу органу фонду поштою
  • скористатися онлайн інструментами.

Раніше "Телеграф" розповідав, які це можуть бути онлайн інструменти подачі документів та які є нюанси. наприклад сканкопії документів потрібно підготувати заздалегідь.

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#Субсидія #Субсидії