Субсидію дадуть не всім: хто може претендувати на допомогу

Отримати субсидію можуть і студенти, і офіційно безробітні

Субсидія в Україні надається на оплату житлово-комунальних послуг або придбання твердого чи рідкого палива для печей. Загалом житлова субсидія — це безповоротна адресна державна соціальна допомога. Її можуть отримати як українці, так і громадяни інших країн, які проживають в нашій державі легально

Субсидії надають тільки тим родинам, доходи яких не дозволяють сплатити за комунальні послуги самостійно в повному обсязі. Розмір допомоги залежить виключно від майнового стану людей — маючи низьку зарплату або пенсію можна претендувати на такий вид допомоги. Доходи людини, проживаючих у житлі та членів їх родин вказуються в декларації.

Претендувати на допомогу можуть не тільки власники житла або зареєстровані особи. Також надають субсидію і орендарям на підставі договору оренди, і внутрішньо переміщеним особам, які договору оренди не мають, проте мають офіційну реєстрацію як ВПО саме за цією адресою. Отримати субсидію не зможуть люди з новими машинами, кількома квартирами, великими рахунками в банках.

Можна обрати зручний для себе спосіб подачі документів:

прийшовши особисто сервісний центр Пенсійного фонду,

в ЦНАПі,

у виконавчому органі територіальної ради

відправити на адресу органу фонду поштою

скористатися онлайн інструментами.

Раніше "Телеграф" розповідав, які це можуть бути онлайн інструменти подачі документів та які є нюанси. наприклад сканкопії документів потрібно підготувати заздалегідь.