Все просто: как подать документы на субсидию через Пенсионный фонд

Субсидию назначают не всем, а сумму рассчитывают индивидуально

Украинцы и иностранцы, легально проживающие в нашем государстве, могут получить помощь, если не могут полностью оплатить коммунальные услуги. Оформить документы можно разными путями — одно из них в Пенсионном фонде Украины.

Для оформления субсидии в Пенсионном фонде Украины необходимо предоставить набор документов. Процедуру можно выполнять как онлайн, так и офлайн.

Онлайн оформление субсидии

Зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно авторизироваться через квалифицированную электронную подпись или банк. Заполните заявление. В меню "Коммуникация по ПФУ" необходимо выбрать "Заявление на жилищную субсидию и льготу" и заполнить обязательные поля. Загрузите сканированные копии документов при необходимости (форматы JPG, JPEG, PDF). Заверьте и отправьте.

Оффлайн оформление субсидии

Посетите ближайший сервисный центр Пенсионного фонда. Некоторые дополнительные документы могут потребоваться взять с собой.

Перечень документов

Основные документы:

Паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины (для иностранцев и лиц без гражданства – соответствующий документ).

Идентификационный номер.

Заявление о назначении жилищной субсидии.

Декларация о доходах и расходах.

Дополнительные документы (при необходимости):

Документы, подтверждающие факт непроживания других зарегистрированных лиц по адресу домохозяйства (справки об обучении или трудоустройстве в другом населенном пункте, справки ЖЭК, ОСМД или ЖСК).

Документ об оплате или реструктуризации долга за жилищно-коммунальные услуги, если таковой есть.

Справки о доходах, если информация о них отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования.

Договор аренды.

Справка ВПЛ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о возможности для тех семей, имеющих печное отопление. Они могут претендовать на другой вид субсидии.