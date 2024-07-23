Все просто: как подать документы на субсидию через Пенсионный фонд
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Субсидию назначают не всем, а сумму рассчитывают индивидуально
Украинцы и иностранцы, легально проживающие в нашем государстве, могут получить помощь, если не могут полностью оплатить коммунальные услуги. Оформить документы можно разными путями — одно из них в Пенсионном фонде Украины.
Для оформления субсидии в Пенсионном фонде Украины необходимо предоставить набор документов. Процедуру можно выполнять как онлайн, так и офлайн.
Онлайн оформление субсидии
- Зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно авторизироваться через квалифицированную электронную подпись или банк.
- Заполните заявление. В меню "Коммуникация по ПФУ" необходимо выбрать "Заявление на жилищную субсидию и льготу" и заполнить обязательные поля.
- Загрузите сканированные копии документов при необходимости (форматы JPG, JPEG, PDF).
- Заверьте и отправьте.
Оффлайн оформление субсидии
Посетите ближайший сервисный центр Пенсионного фонда. Некоторые дополнительные документы могут потребоваться взять с собой.
Перечень документов
Основные документы:
- Паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины (для иностранцев и лиц без гражданства – соответствующий документ).
- Идентификационный номер.
- Заявление о назначении жилищной субсидии.
- Декларация о доходах и расходах.
Дополнительные документы (при необходимости):
- Документы, подтверждающие факт непроживания других зарегистрированных лиц по адресу домохозяйства (справки об обучении или трудоустройстве в другом населенном пункте, справки ЖЭК, ОСМД или ЖСК).
- Документ об оплате или реструктуризации долга за жилищно-коммунальные услуги, если таковой есть.
- Справки о доходах, если информация о них отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования.
- Договор аренды.
- Справка ВПЛ.
Ранее "Телеграф" рассказывал о возможности для тех семей, имеющих печное отопление. Они могут претендовать на другой вид субсидии.