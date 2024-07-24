Не только мужчины: осужденные женщины вскоре встанут на защиту Украины

В ведомстве назвали общую цифру заключенных, которые пошли служить в ВСУ

С 17 мая 2024 года осужденные могут стать в ряды армии исключительно на добровольной основе. Так, семь женщин, отбывавших наказание в тюрьме, заключили контракт с ВСУ.

Они изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное увольнение. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

В сообщении отмечается, что осужденные женщины успешно прошли военно-врачебную комиссию (ВВК) и получили согласие командиров воинских частей на прохождение службы в конкретных подразделениях Сил обороны.

"Принятый Верховной Радой закон о мобилизации осужденных лиц предусматривает возможность попасть в армию не только мужчинам, но и женщинам. Однако ранее осужденные женщины не изъявляли желания мобилизоваться в армию. Сейчас есть решение относительно первых 7 осужденных, которые решили заключить контракт с ВСУ", — отметила заместитель Министра юстиции Olena Vysotska.

В ведомстве добавили, что со дня вступления в силу Закона Украины, которым урегулирован порядок реализации прав осужденных на их непосредственное участие в обороне нашего государства, 6101 осужденных изъявили желание присоединиться к рядам Вооруженных Сил Украины. 3823 человека уже выехали из учреждений отбывания наказаний на обучение.

Мобилизация осужденных

13 марта 2024 года на сайте Верховной Рады Украины зарегистрировали законопроект №11079, которым предлагается предоставить условно-досрочное освобождение от отбывания наказания лицам для прохождения военной службы по контракту в особый период. Простыми словами, депутаты предлагают разрешить заключенным проходить службу в рядах ВСУ.

Уже 17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий заключенным мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины. Однако это касается не всех осужденных.

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, эту цифру можно оценить в 15-20 тысяч человек. Однако пока непонятно, сколько из них подпишут контракт. Он считает, что есть надежда на то, что это будет несколько тысяч человек.

Не все заключенные могут вступить в ряды ВСУ. В Минобороны объяснили, кого из осужденных не будут мобилизовывать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о чем говорят заключенные, которые пошли воевать за Украину.