Не тільки вбивці: в Міноборони пояснили, кого з засуджених не будуть мобілізовувати

Закон ще має підписати президент

В Україні після набуття чинності відповідним законом почнуть мобілізовувати засуджених. Проте це стосуватиметься лише деяких категорій.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Він зазначив, що обмеження діятимуть для осіб, які відбувають покарання або були засуджені за злочини проти основ нацбезпеки України.

Також, за словами речника, не будуть мобілізовувати засуджених за умисне вбивство двох або більше людей або вбивство з особливою жорстокістю, або поєднане зі згвалтуванням чи сексуальним насильством, злочини проти статевої свободи та недоторканості, злочини, пов'язані з тероризмом.

Крім того, дія цього закону не поширюватиметься на засуджених за порушення правил дорожнього руху в стані сп'яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей. А також замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця та особливо тяжкі корупційні злочини.

Лазуткін наголосив, що рішення про умовно-дострокове звільнення буде ухвалювати суд. За його словами, засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.

Нагадаємо, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу у Верховній Раді заявив, що Україна може мобілізувати до лав армії певну кількість ув’язнених. Усього ця цифра може бути оцінена в 15-20 тисяч осіб.