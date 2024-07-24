"Конфліктами користувалась Росія": українські нардепи відповіли міністру оборони Польщі про "Волинську різанину"

У Польщі "досі є ті, що намагаються нинішні стосунки з Україною привʼязати до оцінок минулого"

Народний депутат та член комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький відповів на слова міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша, який вважає, що Україна не зможе вступити до Євросоюзу без розв'язання питання про Волинську трагедію 1943 року.

Своїми думками він поділився у Facebook. За його словами, "питання Волинської трагедії" немає, натомість воно є "вигадкою" та "піаром на словах".

Водночас він визнав, що сама трагедія була — коли у 1943 році загинули громадяни Польщі як польського, так і українського походження.

Однак Княжицький розповів про інші питання, які, за його словами, розв’яжуть Україна та Польща. Це питання дозволів на ексгумацію поляків і відновлення таблиці в памʼять про загиблих у селі Монастир українців, яких убили представники НКВС.

Окрім цього, слова польського міністра також прокоментував інший народний депутат — Володимир В’ятрович. За його словами, у Польщі "досі є ті, що намагаються нинішні стосунки з Україною привʼязати до оцінок минулого".

Депутат відповів "тим, хто відповідають за оборону Польщі", заявивши, що конфліктом між українським та польськими народами завжди користувалася Росія.

Що за цим стоїть

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що без розв’язання питання "Волинської трагедії" Україна не зможе вступити до Євросоюзу.

Він також наголосив, що його країна "підтримує Україну настільки, наскільки це можливо". Однак у відносинах між державами "не все ідеально" через "нерозв’язані історичні питання".

Для довідки: Волинська трагедія (Волинська різанина в польській історіографії) сталася за часів Другої світової війни, коли Українська повстанська армія та польська Армія Крайова за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів, українського та польського цивільного населення влаштували взаємні етнічні чистки на Волині. Тоді загинули десятки тисяч людей.

Ця тема є каменем спотикання у питаннях двосторонніх відносин аж з моменту здобуття Україною незалежності та порушувалася навіть після початку російського вторгнення в Україну. У 2014 році п’ятий президент Петро Порошенко вибачився перед польським народом, виступаючи в парламенті Польщі, а ієрархи церков двох країн підписали "формулу примирення", яка зводиться до фрази "прощаємо і просимо вибачення".

Раніше "Телеграф" писав, що востаннє ця тема порушувалась у травні 2023 року, коли представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна зажадав публічних вибачень від Володимира Зеленського.