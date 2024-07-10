У НАТО проти, щоб Польща збивала ракети над Україною

У Польщі бояться ескалації конфлікту і не хочуть псувати стосунки із союзниками

Після того, як Польща погодилася збивати ракети, що летять на захід України, з’явився нюанс. Це неможливо робити без схвалення всіх членів НАТО, а між країнами-членами Альянсу немає єдиної думки щодо цього питання.

Про це розповів міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш на саміті НАТО у Вашингтоні, повідомляє "Польське радіо". Але він додав, що ракети над польською територією – це інша ситуація.

Польський міністр нагадав, що Україна давно просить союзників із НАТО збивати російські ракети, які летять у західному напрямку. Але приймати це рішення влада Польщі не може самостійно. Але при цьому, на цей момент, консенсусу в НАТО щодо цього питання немає. Владислав Косиняк-Камиш також вказав на позицію Білого дому та наголосив, що Польща не хоче ескалації конфлікту.

"Звичайно, існують інші процедури щодо ракет на території республіки. Тоді це наше рішення", — заявив він.

Раніше представник Держдепу США Метью Міллер зазначив, що збивання російських ракет, які летять у бік Заходу, є однією з потенційних тем для обговорення на саміті НАТО у Вашингтоні.

Також "Телеграф" розповідав про те, що напередодні Україна та Польща підписали угоду безпеки, в рамках якої йшлося і про збивання союзниками російських ракет над заходом нашої країни.