Польща розблокувала пропуск українських вантажівок на кількох КПП: список та карта

Українські вантажівки знову можуть потрапити до Польщі

Польща розблокувала перепустку українських вантажівок на свою територію. Наразі польські прикордонники не вимагатимуть дозволу на двосторонні перевезення.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач у Facebook. За його словами, всі українські транспортні засоби, які виконують двосторонні перевезення у рамках "транспортного безвізу", можуть безперешкодно перетинати кордон.

"Рух уже починається на пунктах пропуску "Шегині — Медика", "Нижанковичі — Мальховіце", "Угринів — Долгобичів", "Краковець — Корчова". Найближчим часом пропуск вантажівок розпочнеться на інших пунктах", — зазначив він.

Деркач також нагадав водіям про необхідність мати із собою:

ліцензію на перевезення у паперовому вигляді англійською мовою з QR-кодом;

документи на вантаж для порожнього транспорту, якщо водій повинен завантажитись за кордоном. Там мають бути вказані ім’я та контактні дані відправника та адресу місця завантаження;

документи про підтвердження повернення порожньої вантажівки, якщо водій має розвантажитись за кордоном;

документи, що підтверджують тип перевезення у паперовому чи електронному вигляді;

спеціальну наклейку на лобовому склі вантажівки, яку можна взяти за посиланням.

Як повідомлялося раніше, вранці 1 липня Польща обмежила перепустку для українських вантажних транспортних засобів, які не мають дозволу на міжнародні вантажні перевезення. В Україні ці обмеження назвали безпідставними.