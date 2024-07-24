"Конфликтами пользовалась Россия": украинские нардепы ответили министру обороны Польши о "Волынской резне"

В Польше "до сих пор есть те, что пытаются нынешние отношения с Украиной привязать к оценкам прошлого"

Народный депутат и член комитета по гуманитарной и информационной политике Николай Княжицкий ответил на слова министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камиша, который считает, что Украина не сможет вступить в Евросоюз без решения вопроса о Волынской трагедии 1943 года.

Своими мыслями он поделился в Facebook. По его словам, "вопросы Волынской трагедии" нет, зато он является "выдумкой" и "пиаром на словах".

В то же время, он признал, что сама трагедия была — когда в 1943 году погибли граждане Польши как польского, так и украинского происхождения.

Однако Княжицкий рассказал о других вопросах, которые, по его словам, решат Украина и Польша. Это вопрос разрешений на эксгумацию поляков и восстановление таблицы в память о погибших в селе Монастырь украинцах, убитых НКВД.

Кроме этого, слова польского министра также прокомментировал другой народный депутат Владимир Вятрович. По его словам, в Польше "до сих пор есть те, что пытаются нынешние отношения с Украиной привязать к оценкам прошлого".

Депутат ответил "тем, кто отвечает за оборону Польши", заявив, что конфликтом между украинским и польскими народами всегда пользовалась Россия.

Что за этим стоит

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что без решения вопроса "Волынской трагедии" Украина не сможет вступить в Евросоюз.

Он также подчеркнул, что его страна "поддерживает Украину настолько, насколько это возможно". Однако в отношениях между государствами "не все идеально" из-за "нерешенных исторических вопросов".

Для справки: Волынская трагедия (Волынская резня в польской историографии) произошла во времена Второй мировой войны, когда Украинская повстанческая армия и польская Армия Крайова с участием польских батальонов шуцманшафта, советских партизан, украинского и польского гражданского населения. Тогда погибли десятки тысяч человек.

Эта тема является камнем преткновения в вопросах двусторонних отношений с момента обретения Украиной независимости и поднималась даже после начала российского вторжения в Украину. В 2014 году пятый президент Петр Порошенко извинился перед польским народом, выступая в парламенте Польши, а иерархи церквей двух стран подписали "формулу примирения", которая сводится к фразе "прощаем и просим прощения".

Ранее "Телеграф" писал, что в последний раз эта тема поднималась в мае 2023 года, когда представитель МИД Польши Лукаш Ясина потребовал публичных извинений от Владимира Зеленского.