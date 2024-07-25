Не только на отопление и электричество: на какие услуги предоставляют субсидию

Не все украинцы имеют право на субсидию, а только те, чье состояние не позволяет самостоятельно платить за коммуналку

Субсидия рассчитывается для каждого домохозяйства в отдельности. Она зависит от количества проживающих, их состояния и доходов членов их семей.

Однако субсидия — это разница между суммой обязательного платежа (вытекающей из совокупного дохода домохозяйства) и коммунальными начислениями. Это адресная помощь с оплатой различных видов жилищно-коммунальных услуг и их абонентское обслуживание.

Субсидия предоставляется на услуги:

распределения и поставки природного газа

снабжение электроэнергии

отопление

снабжение горячей водой

водоотвод централизованный

водоснабжение централизованное

вывоз мусора.

Что касается абонентского обслуживания услуг, то это водоснабжение, водоотвод, снабжение горячей водой, теплом и управлением бытовыми отходами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в неотапливаемый период части абонентов насчитали нулевую субсидию. Не надо волноваться – это не отказ от помощи. В настоящее время разница между обязательным платежом и стоимостью коммунальных услуг равна нулю. При смене тарифа или начале отопительного сезона сумму субсидии перечислят.