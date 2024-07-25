Не только на отопление и электричество: на какие услуги предоставляют субсидию
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Не все украинцы имеют право на субсидию, а только те, чье состояние не позволяет самостоятельно платить за коммуналку
Субсидия рассчитывается для каждого домохозяйства в отдельности. Она зависит от количества проживающих, их состояния и доходов членов их семей.
Однако субсидия — это разница между суммой обязательного платежа (вытекающей из совокупного дохода домохозяйства) и коммунальными начислениями. Это адресная помощь с оплатой различных видов жилищно-коммунальных услуг и их абонентское обслуживание.
Субсидия предоставляется на услуги:
- распределения и поставки природного газа
- снабжение электроэнергии
- отопление
- снабжение горячей водой
- водоотвод централизованный
- водоснабжение централизованное
- вывоз мусора.
Что касается абонентского обслуживания услуг, то это водоснабжение, водоотвод, снабжение горячей водой, теплом и управлением бытовыми отходами.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в неотапливаемый период части абонентов насчитали нулевую субсидию. Не надо волноваться – это не отказ от помощи. В настоящее время разница между обязательным платежом и стоимостью коммунальных услуг равна нулю. При смене тарифа или начале отопительного сезона сумму субсидии перечислят.