Прийшов отримувати відстрочку або бронювання: чи потрібно проходити ВЛК

Загалом ВЛК військовозобов'язані мають проходити раз на рік під час дії воєнного стану

Частина військовозобов'язаних в Україні мають право на відстрочку через різні причини. Серед них навчання, стан здоров'я, наявність трьох або більше дітей та інші.

При зверненні до районного чи міського територіального центру комплектування з заявою про надання відстрочки, військовозобов'язаного не мають направляти на проходження ВЛК до прийняття рішення комісією. Про це пише портал НУШ.

Посилаючись на постанову Кабміну вони зазначають, що військовозобов'язаного можуть скерувати на ВЛК, тільки якщо комісія вирішила відмовити йому у наданні відстрочки. В такому випадку визначається його придатність до служби.

Тим військовозобов'язаним, які ще мають діючу відстрочку від призову, на ВЛК також не потрібно іти, за виключенням випадку, коли військовозобов'язаний вступає на службу за контрактом.

Також проходження ВЛК не потрібне при подачі документів на бронювання працівника. Також огляд не потрібен вже заброньованим працівникам. Критеріями при бронюванні є працевлаштування на підприємстві критичної інфраструктури та наявність даних про особу в реєстрі.

Загалом в мирний час ВЛК проходять раз на п'ять років, під час дії воєнного стану — раз на рік.

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