Не мобілізують, але є один момент: юристи пояснили, що буде з особами, відносно яких порушено кримінальну справу

Захисники пояснили, що треба зробити

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Чоловіки призовного віку можуть вступити до лав ЗСУ. Але чи можуть забрати до війська людину, відносно якої порушено кримінальну справу?

Відповідь на це питання дали юристи Юрій та Ольга Лещук. Вони зазначили, що статтею 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачені підстави на отримання права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

У повідомленні вказано, що серед даного переліку відсутні підстави отримання відстрочки для осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або які є обвинуваченими.

"І хоча в ст. 17 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" зазначено, що відстрочка від направлення для проходження базової військової служби надається призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, але дана норма не дає права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації", — пишуть юристи.

За словами експертів, є випадки, коли обвинувачених не мобілізовували у зв'язку з тим, що відбувався "активний" судовий розгляд кримінальної справи і особа є одним з "ключових" обвинувачених у справі.

Окрім цього, юристи рекомендують надати до ТЦК інформацію з суду, прокурора чи слідчого на підтвердження того, що відбувається розгляд справи в суді і що особа має статус обвинуваченого. У такому випадку повістку вам можуть протягом деякого часу не вручати.

Варто зазначити, що статтею 335 Кримінально-процесуального кодексу України передбачено — у разі якщо обвинувачений був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинуваченого до його звільнення з військової служби і продовжує судове провадження стосовно інших обвинувачених, якщо воно здійснюється щодо декількох осіб.

Раніше "Телеграф" писав, що засуджені жінки незабаром вступлять до лав ЗСУ.