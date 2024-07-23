Чи може студент "перескочити" в інший університет і не втратити відстрочку: є чітка відповідь

У довідку про здобуття освіти буде внесена спеціальна відмітка

В Україні під час загальної мобілізації студентів не можуть призвати на службу, адже вони мають відстрочку. Однак чи можуть вони її лишитись, якщо вирішили перевступати в інший ВНЗ.

У такому разі українець порушить послідовність освіти, тому він втратить право на відстрочку від мобілізації. Це пояснив адвокат Юрій Айвазян на порталі Юристи.UA.

До адвокатів цього порталу звернувся 20-річний чоловік, що наразі вчиться на контракті та закінчив третій курс. Він планує перевступати в інший ВНЗ, адже в попередньому він не отримав якісні знання та навчання проходило в дистанційному форматі. Студент запитав, чи не порушить він норми чинного законодавства у такий спосіб.

За словами адвоката, відрахування з одного ВНЗ та вступ до іншого не надають таким студентам права на відстрочку: "У довідці з ЄДЕБО буде зазначено, що ви порушуєте послідовність освіти", — пояснив Айвазян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи мають право вищі навчальні заклади здавати студентів в ТЦК.