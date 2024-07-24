Астма не вирок: чи мобілізують з цією хворобою

В разі загострення хвороби може бути визначена тимчасова непридатність

В Україні триває загальна мобілізація. Придатність військовозобов'язаного до служби визначають на ВЛК. Отримати статус "придатний" можна із достатньо серйозними захворюваннями, наприклад з астмою.

Згідно з наказом Міністерства оборони України, повністю непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку є тільки ті люди, у яких тяжка персистуюча бронхіальна астма. Якщо захворювання знаходиться у легкій або стадії середньої тяжкості, непридатність чи придатність до військової служби визначається індивідуально в кожному випадку.

В разі якщо це інтермітуюча бронхіальна астма, у воєнний час людину можуть визнати придатною з певними обмеженнями або повністю придатною до служби. Варто зазначити, що якщо людина знаходиться в стані після перенесення гострого загострення хронічної хвороби, то вона вважається непридатною тимчасовою і потребує лікування.

Про наявне захворювання потрібно повідомити лікарів комісії під час проходження ВЛК. Варто мати при собі підтверджуючі документи. Адвокати радять мати при собі висновок про тяжкість хвороби при проходженні ВЛК.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити тим військовозобов'язаним, які втратили військовий квиток або він був знищений за різних обставин. В такому випадку потрібно буде звертатися до ТЦК та СП для видачі нового документу.