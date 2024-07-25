Скільки осіб в сім'ї можуть мобілізувати в 2024 році: адвокат дав відповідь

Експерт пояснив, хто підлягає службі у Збройних силах України

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Так, можуть мобілізувати всіх членів родини.

Проте трапляються деякі винятки. Це передбачає Закон України "Про військовий обов'язок та військову службу".

Таким чином, закон дозволяє мобілізацію всіх дорослих членів родини. Тобто, чоловік, дружина та повнолітні діти можуть бути призвані на військову службу, якщо вони підлягають мобілізації.

Додамо, Адвокат Ростислав Кравець в коментарі для OBOZ.UA пояснив, чи можуть мобілізувати кількох чоловіків з однієї родини.

За його словами, в Україні нині не існує законодавчих норм, які би забороняли мобілізувати усіх членів родини. Немає чіткого визначення щодо того, скількох членів родини можна мобілізувати під час дії правового режиму воєнного стану.

З цього випливає, що під мобілізацію з однієї родини можуть підпасти і чоловік, і дружина, і повнолітні діти.

"Якщо усі члени родини підпадають під мобілізацію, то їх усіх можуть призвати на військову службу", – зазначив він.

Винятки з правил мобілізації

Існують певні категорії осіб, які не підлягають мобілізації. Зокрема, це стосується тих, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час військових дій або забезпечення національної безпеки. До таких родичів належать:

чоловік або дружина;

син або донька;

батько або мати;

дідусь або бабуся;

рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Якщо хтось із родичів загинув або зник безвісти під час війни, їхніх близьких родичів не будуть мобілізовувати.

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