Пришел получать отсрочку или бронирование: нужно ли проходить ВЛК

В целом ВЛК военнообязанные должны проходить ежегодно во время действия военного положения

Часть военнообязанных в Украине имеют право на отсрочку по разным причинам. Среди них – обучение, состояние здоровья, наличие трех или более детей и другие.

При обращении в районный или городской территориальный центр комплектования с заявлением о предоставлении отсрочки, военнообязанного не должны направлять на прохождение ВЛК до принятия решения комиссией. Об этом пишет портал НУШ.

Ссылаясь на постановление Кабмина, они отмечают, что военнообязанного могут направить на ВЛК, только если комиссия решила отказать ему в предоставлении отсрочки. В таком случае определяется его пригодность к службе.

Тем военнообязанным, еще имеющим действующую отсрочку от призыва, на ВЛК также не нужно идти, за исключением случая, когда военнообязанный вступает на службу по контракту.

Также прохождение ВЛК не требуется при подаче документов на бронирование работника. Также осмотр не требуется уже забронированным работникам. Критериями при бронировании являются трудоустройство на предприятии критической инфраструктуры и наличие данных о лице в реестре.

В мирное время ВЛК проходят раз в пять лет, во время действия военного положения — раз в год.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, мобилизуют ли военнообязанных с астмой. Различные типы и степени заболевания имеют различные типы пригодности.