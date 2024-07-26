Похолодання закінчилося? Коли у Києві спека знову перевищить 30 градусів

Прохолода протрималась недовго

До кінця цього тижня столицю України поступово покидатимуть хмари, але іноді ще трошки подощить. Однак денна температура у місті протягом цих 3 днів буде тільки підвищуватись.

Опади варто чекати лише у суботу. Про це повідомили на сайті Meteofor.

П'ятниця, 26 липня, принесе у місто хмарність, але без дощів. Вдень температура повітря сягне +28 градусів, а вночі зафіксувалась близько +19 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить слабких 4-5 м/с.

Субота, 27 липня, також буде похмурою й іноді дощовою. Дрібні опади очікуються лише вдень. Повітря у денний час прогріється до +29 градусів. Вночі показники впадуть до +19 градусів. Потужність вітрів коливатиметься від тихих 1 м/с до слабких 4-5 м/с.

В останній день тижня, 28 липня, на небі хмари плаватимуть лише вночі та вдень. Опадів не прогнозується. У неділю температура вдень буде максимальною з поміж інших днів — +31 градус. Вночі показники також зафіксуються біля +19 градусів. Найбільша сила вітру становитиме помірні 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну повертається спека, однак деяким регіонам пощастить зі дощами та грозами.