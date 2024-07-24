Синоптики оголосили штормове попередження для 8 областей та назвали дату повернення спеки

У країні стоїть літо — з його спекою, грозами та неймовірними пейзажами

На більшій частині території України гаряча спека змінила комфортну температуру повітря, але в 8 областях в середу прогнозуються складні погодні умови. Крім того, незабаром до країни повернеться спека.

"24 липня вдень у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (і рівень небезпеки, жовтий)", — попередили в Укргідрометцентрі.

Також у середу, 24 липня, дощі ймовірні на Житомирщині та на Вінниччині. На решті території країни без опадів, градусники покажуть +23 +33 градуси.

У четвер, 25 липня, дощі триватимуть на заході, Вінниччині та Житомирщині, а також освіжать Одеську область, в решті регіонів сухо. Вночі синоптики обіцяють 15-24 градуси зі знаком "+", удень повітря прогріється до +20 (захід) до +32 (Херсонщина та Запоріжжя). Крім цих двох регіонів температура повітря в Україні буде досить комфортною.

У п’ятницю, 26 липня, дощі з грозами утримаються в тих же областях, що й у попередні дні, на решті території без опадів. Вночі очікується +16 +24 градуси, вдень буде 20-32 градуси тепла.

Синоптик Наталка Діденко попередила, що незабаром спека повернеться до України. За її прогнозами це відбудеться вже 28-29 липня.

"Не така, щоб +40, проте знову будемо хекати. Хіба що на півдні та південному сході ймовірно з неділі до +34 +37 градусів!", — пише вона.

Нагадаємо, кліматолог Світлана Бойченко розповіла "Телеграфу", через що в Україні встановилася така спека, що буде з урожаєм і як на погоду впливає війна. Вона також дала прогноз на майбутню зиму.