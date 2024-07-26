Спека посилюється, але деякі області накриють грози: прогноз погоди на вихідні

Стовпчики термометрів поповзуть вгору

Третя декада липня принесла до більшості регіонів України зниження спеки та опади, їх супроводжують грози, град та шквали. У п’ятницю в деяких областях очікується негода, у вихідні місцями також пройдуть дощі.

"26 липня у західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях грози, вдень Вінницькій, Одеській та Миколаївській місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)", — попередили в Укргідрометцентрі.

Вдень 26 липня стовпчики термометрів у країні піднімуться до +22+32 градусів. Найхолодніше буде на заході України, найспекотнішим буде південь та південний схід.

У суботу, 27 липня вдень, дощі з грозами можливі на Запоріжжі, Херсонщині та в Криму. Вночі очікується 15-22 градуси з позначкою "плюс", вдень повітря прогріється до +25 +31 градуса.

У неділю, 28 липня, на більшій частині України буде без опадів, невелика хмарність. Проте на заході країни та на Житомирщині пройдуть грозові дощі. Цього дня спека посилиться. Вночі стовпчики термометрів покажуть 15-19 градусів тепла (у Криму +20) вдень синоптики обіцяють від 29 до 34 градусів вище за нуль.

Раніше "Телеграф" розповідав про погоду у Києві на найближчі дні. Дощі малоймовірні.