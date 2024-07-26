Пентагон помилився на мільярди доларів у військовій допомозі Україні, як виправлять

Нашій країні можуть надіслати додатково зброю на $2 млрд., щоб покрити суму допомоги, затверджену Байденом

У Пентагоні виявили помилки у розрахунках з боєприпасів, ракет та іншого озброєння для відправки в Україну на суму 2 мільярди доларів. Це збільшило неправильно оцінені матеріали до 8,2 мільярда доларів.

Міноборони Штатів зіткнулося з такими труднощами через нечіткі бухгалтерські визначення. Про це пише Reuters із посиланням на звіт Рахункової палати уряду.

У Пентагоні уточнили, що співробітники використали "відновлювальну вартість" замість "знеціненої вартості" для підрахунку мільярдів матеріалів, які відправляли до України у 2023 році. Так було виявлено ще 2 мільярди завищень.

Тепер в Україну можуть направити додаткове озброєння для покриття обсягу допомоги, схваленої адміністрацією президента Байдена.

Нещодавно стало відомо, що США надали Україні новий пакет військової допомоги. Його загальна вартість складає 225 мільйонів доларів. До нього увійшли: одна батарея Patriot, боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів, зенітні ракети Stinger та багато іншого.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у США ведуть переговори з Україною щодо дозволу на завдання ударів по території Росії американською зброєю.