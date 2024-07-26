І для мирних, і для полонених: Україна може створити морський коридор для вивезення людей з окупації

Це може стати ще одним "успіхом турецької дипломатії"

Туреччина працює над створенням гуманітарного коридору для повернення полонених та цивільних з Росії та тимчасово окупованих територій України. Анкара неодноразово доводив, що може вести ефективні переговори з РФ.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю Euronews. За його словами, Туреччина "на практиці довела, як багато можна досягти волею президента та дипломатичними зусиллями".

Посол наголосив, що Анкара відіграє не останню роль у створенні миру між Росією і Україною. Вже зараз можна побачити "успіх турецької дипломатії", зокрема — тристороння зустріч міністрів закордонних справ Туреччина-Росія-Україна в Анталії, яку провели лише через місяць після початку війни, роль української та російської переговорних делегацій у стамбульських переговорах, угода про зерно та обмін полоненими в того ж року.

"Ми також працюємо над створенням гуманітарного коридору для повернення цивільних осіб і полонених з окупованих територій через Туреччину", — додав Боднар.

За його словами, досвід переговорів Туреччини з Росією, дає Анкарі можливість ефективно "спілкуватися з багатьма країнами, включаючи країни Глобального Півдня".

Нагадаємо, нещодавно Україна провела черговий обмін полоненими з Росією. Додому вдалося повернути 95 українських захисників, і стільки ж росіян було видано представникам РФ.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами президента України Володимира Зеленського, переговори з РФ можна вести лише через посередників, як за створення зернового коридору. Тоді третьою стороною виступали ООН та Туреччина.