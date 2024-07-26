Геноцидная война, вечный мир в составе НАТО и потеря территорий: главные заявления из интервью посла Украины в Турции

Оккупация является "самой ужасной" войной

Посол Украины в Турции Василий Боднар назвал вторжение России на территорию Украины "геноцидной войной". Прекращение которой заключается в защите территориальной целостности Украины.

Об этом он рассказал в интервью Euronews. В котором поднимал тему не только войны РФ и Украины, но и роли Турции в переговорах и целях Киева вступить в НАТО.

Главные заявления Василия Боднара:

Временное прекращение огня сыграет на руку только России, которая укрепит свои позиции еще больше и начнет атаковать еще более рьяно. "Прекращение огня означает, что 25 процентов территории Украины остается под контролем РФ. Агрессор выигрывает время, чтобы усилить свои силы, чтобы укрепить свои возможности и восстановить нападения", — пояснил Боднар. Вторжение России в Украину – это настоящая "геноцидная война". Посол подчеркнул, что по своим масштабам оккупация является "самой ужасной" войной, которую мир видел после Второй мировой войны. Вступление Украины в НАТО будет означать "вечный мир". Однако альянс не намерен провоцировать Россию или создавать изменения в геополитическом измерении с целью присоединения к нему. НАТО видит "российскую угрозу" и не желает эскалации конфликта. В то же время Вашингтон готов принять Киев в альянс, но есть страны, которые пока категорически против, в частности, Словакия. "Луч надежды" на вступление в ЕС для Украины все же есть, ведь начало переговоров о членстве сейчас "никто не ожидал". Турция пытается создать гуманитарный коридор для пленных и гражданских. Анкара неоднократно доказывала, что играет не последнюю роль в создании мира между Россией и Украиной. "Турция является важной частью шагов, предпринятых на пути к миру", — говорит Боднар.

Кроме этого, украинский посол подчеркнул, что Анкара работает и с вопросом помощи Украине в оборонной промышленности. В частности, сотрудничает с Baykar Makina в разных измерениях, включая создание завода.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Турция категорически против отправки войск НАТО в Украину.