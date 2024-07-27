"Згодна" или "згідна": языковед рассказал, как правильно согласиться на украинском

Люди часто путаются в этих словах

Многие украинцы сейчас переходят на украинский язык. Однако не все сразу правильно употребляют те или иные слова.

Многие путаются в употреблении слов "згодна" и "згідна". Однако у каждого из них своя "сфера применения", а в некоторых случаях их даже можно использовать параллельно. Как правильно говорить "Я згодний(а) з вами" или "Я згідний(а) з вами", рассказывает известный украинский языковед Александр Авраменко.

"Если мы даем согласие, то мы можем употреблять два варианта: "згОдна" и "згІдна". Например, "батько згодний (або згідний) віддати свою доньку за Андрія". Так же "мати згодна (або згідна) віддати свою доньку за Андрія", – пояснил он.

В случае соответствия с чем-либо необходимо употреблять форму с "і" – "згІдний". Например, "згідна з оригіналом копія", "згідна з наказом дія".

"А вот только "згОдні" и "згОдна" нужно использовать со значением солидарности с кем-либо. Например, "я цілком згОден з друзями" (то есть "так же считаю, как они")", – добавил Александр Авраменко.

То есть эти фразы можно употреблять следующим образом:

"згІдний" чи "згІдна" – в случае соответствия чему-то;

"згОдний" чи "згОдна" – в случае солидарности с кем-то;

когда даем свое согласие, то правильные оба варианта.

"Телеграф" ранее писал, как правильно рассказать про погоду на украинском. Есть несколько вариантов описать жару на улице.

Также мы рассказывали, как правильно выругаться на украинском языке. Украинская брань очень колоритна.