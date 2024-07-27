Апеляційний суд Дніпра скасував виплати родині загиблого екскомандира добробату "Харків-1" Янголенка, - дружина

Перший апеляційний адміністративний суд Дніпра скасував рішення першої інстанції щодо виплат родині загиблого екскомандира добровольчого батальйону "Харків-1" майора поліції Сергія Янголенка.

Про це повідомила у фейсбуку дружина загиблого захисника України Ольга Янголенко.

"Апеляцію по виплаті за загибеллю Сергія ми програли. Безсовісний ПЕРШИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД у складі колегії: Компанієць І.Д., Гайдара А.В., Казначеєва Е.Г. в м. Дніпро став на бік Нацполіції та скасував рішення першої інстанції. Судді вирішили, що відбулася "загибель майора поліції Янголенка С.О. ПРИ ВИКОНАННІ ОБОВ’ЯЗКІВ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ, а НЕ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО", а тому сам дурень, що добровільно пішов захищати Батьківщину, а не подбав про те, щоб його діяльність була оцінена супер експертами, суддями з Дніпра, як виконання службових обов’язків саме поліцейського. Короче кажучи, сам винуватий і ніяких виплат родині не положено", — наголошує вдова.

За її словами, апеляційний суд взагалі не взяв до уваги, що згідно зі ст. 2 Закону України "Про національну поліцію", завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах:

забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави.

"Тобто захист Батьківщини від агресора — не є охороною прав і свобод людей, які проживали у с. Мала Рогань, де загинув Янголенко??? На це рішення вже подана касація до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду. Вже визначено колегію суддів: Кравчук В.М. (головуючий суддя), Стеценко С.Г., Стародуб О.П. Справа №200/264/24 (провадження №К/990/28812/24).

Як пояснила адвокат, спершу треба молитися, щоб цей суд взагалі прийняв до розгляду касацію, а вже потім за позитивне рішення на нашу користь. Адже зараз Верховний суд за формальними підставами ігнорує та не приймає до розгляду 90% касацій, що їм надходять. Тож молимося і йдем вперед!" — резюмує пані Ольга.

Екскомандир добровольчого батальйону "Харків-1" майор поліції Сергій Янголенко загинув під час боїв за Харків. Раніше стало відомо, що дружині загиблого воїна Янголенка, у якої онкологія та двоє малолітніх дітей, півтора року не дають виплати.