Виконував навчальний політ: загинув першокурсник харківського університету Повітряних сил

На місці працюють спеціалісти

У суботу, 27 липня, під час навчального польоту загинув курсант харківського університету. Інцидент трапився, коли він відпрацьовував політ на навчальному літаку К-10 Swift.

Про це повідомила пресслужба Харківського національного університету Повітряних сил (ХНУВС) імені Івана Кожедуба у Facebook. На місці вже працюють фахівці.

"З сумом повідомляємо, що сьогодні, під час навчально-тренувального польоту літаком К-10 Swift, загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних сил", — йдеться у повідомленні.

Причини катастрофи поки що не відомі, їх встановлюватимуть профільні фахівці. На місце вже прибули слідчі та експерти Повітряних сил ЗСУ. В університеті не кажуть, як саме загинув курсант.

"Керівництво університету всебічно сприяє слідству. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас", — повідомили у ХНУВС.

Як повідомлялося раніше, напередодні російська ракета пошкодила будинок відомого харківського бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова. Він та його сім’я вціліли, але дехто отримав легкі поранення.