Выполнял учебный полет: погиб первокурсник харьковского университета Воздушных сил

На месте работают специалисты

В субботу, 27 июля, во время учебного полета погиб курсант харьковского университета. Инцидент произошел, когда он отрабатывал полет на учебном самолете К-10 Swift.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) имени Ивана Кожедуба в Facebook. Отмечается, что на месте уже работают специалисты.

"С грустью сообщаем, что сегодня, во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift, погиб курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных сил", — говорится в сообщении.

Причины катастрофы пока не известны, их будут устанавливать профильные специалисты. На место уже прибыли следователи и эксперты Воздушных сил ВСУ. В университете не говорят, как именно погиб курсант.

"Руководство университета всемерно способствует следствию. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего. Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас", — сообщили в ХНУВС.

Как сообщалось ранее, накануне российская ракета повредила дом известного харьковского бизнесмена и волонтера Юрия Сапронова. Он и его семья уцелели, но некоторые получили легкие ранения.