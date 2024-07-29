Ці сім категорій чоловіків мобілізують з 1 серпня першочергово: хто в цьому списку

Усі мобілізовані мають пройти базову військову підготовку

У серпні цього року призову у першу чергу будуть підлягати ті громадяни, що мають належати до одного з критеріїв для мобілізації або відповідати запитам від військового керівництва.

Отримати повістки з наступного місяця можуть 7 категорій чоловіків. Жінки, які перебувають на військовому обліку, своєю чергою, можуть мобілізуватись добровільно, як пише УНІАН.

З 1 серпня можуть мобілізувати

військовозобов'язаних від 18 до 60 років, які придатні до військової служби за станом здоров'я та з військовим досвідом;

військовозобов'язаних від 25 років до 60 років, які придатні за станом здоров'я, але не мають військового досвіду;

чоловіків від 25 до 60 років, які раніше під час воєнного стану були "обмежено придатними" за станом здоров'я: вони можуть повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року та отримати статус "придатний" чи "непридатний";

чоловіків від 18 до 60 років, що зняті або виключені з військового обліку, але визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров'я в умовах воєнного стану на підставі висновку ВЛК;

військовозобов'язаних від 18 до 25 років, які закінчили військову кафедру, є офіцерами запасу і наразі не продовжують навчання в магістратурі;

військовозобов'язаних від 18 до 25 років, які відслужили строкову службу в армії (винятком є остання демобілізація строковиків, яких можуть мобілізувати лише через рік);

військовозобов'язаних від 18 до 25 років, які були приписані до призовних дільниць за старим законодавством і мали статус "непридатний" до служби в мирний час або "обмежено придатний" у воєнний час: їм треба буде повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року та дочекатися її рішення щодо придатності чи непридатності до служби.

Крім того, призову підлягають чоловіки, що втратили право на відстрочку від мобілізації.

Хто з серпня може піти на службу добровільно

призовники від 18 до 25 років, які не проходили строкову службу — вони можуть укласти контракт;

жінки до 60 років у випадку, якщо вони придатні за станом здоров'я;

ті, хто має інвалідність, якщо ВЛК зробить відповідний висновок і особа може служити й виконувати певні завдання;

ті, хто отримав відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами;

громадяни інших країн.

Водночас жінки, що перебувають на військовому обліку, а саме ті, що мають медичну чи фармацевтичну освіту, не підлягають примусовій мобілізації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чи можуть одразу після проходження ВЛК чоловіка відправити на фронт.