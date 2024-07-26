Повістку в руки і на нуль? Чи можуть мобілізованих одразу відправити на фронт

Вони точно мають пройти навчання

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Більшість громадян думають, якщо вони з'являться в ТЦК, то після ВЛК вони одразу потраплять на фронт.

У Вінницькому обласному ТЦК та СП пояснили, що всі мобілізовані без військового досвіду або з тривалою перервою у службі, мають проходити спочатку базову загальновійськову підготовку. Вона складається з трьох курсів — ознайомчий, індивідуальний та вивчення дій в складі взводу.

Що таке БЗВП і скільки вона триває

В Україні для осіб, мобілізованих на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом, які не мають військового досвіду чи мають перерву у військовій службі передбачена базова загальновійськова підготовка. Її проходять новобранці у навчальних центрах та батальйонах, які мають статус військових частин.

Підготовка триває 30 діб, 1 доба з яких — це медичний огляд, отримання зброї, екіпірування тощо, а 29 діб — це навчальні заняття.

Водночас тривалість навчального дня складає 10 навчальних годин, що своєю чергою, тривають по 45 хвилин.

Чому навчають під час БЗВП

Навчання для майбутніх військових становить 3 курси:

перший — ознайомчий курс, який триває 10 навчальних годин, що 20% часу становлять практичні заняття з національно-патріотичної підготовки, заходів безпеки, правової підготовки та міжнародного гуманітарного права;

другий — індивідуальний курс, що проходить 20 навчальних діб, що дорівнює 200 навчальним годинам, з яких 76% складають практичні заняття з:

національно-патріотичної підготовки;

статутів ЗС України;

підготовки зі зв’язку;

підготовки з РХБЗ (радіаційного, хімічного та біологічного захисту);

військової топографії;

інженерної підготовки (мінна безпека);

психологічної підготовки;

тактичної медицини;

виживання;

тактичної підготовки;

вогневої підготовки.

третій — вивчення дій в складі відділення (взводу), який триває 8 навчальних діб, тобто 80 навчальних годин, 86% з яких є практичні заняття з національно-патріотичної підготовки, розвідувальної підготовки, тактичної підготовки, вогневої підготовки, комплексного тактичного заняття.

"БЗВП покликана підвищити ефективність дій і виживання особового складу в бойових умовах, умовах наслідків обстрілів, незалежно від майбутньої посади. Новобранці набувають первинних знань, умінь і навичок, необхідних для виконання обов’язків та отримання військово-облікової спеціальності "стрілець" (ВОС-100)", — кажуть в ТЦК.

Якщо вже пройдена підготовка

Після БЗВП новобранців направляють до військової частини. За деяких обставин вони можуть пройти додаткове фахове навчання. А вже у військовій частині будуть проходити навчання за участі побратимів підрозділу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть в Україні знизити призовний вік до 22 років.