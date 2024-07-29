Эти семь категорий мужчин мобилизуют с 1 августа в первую очередь: кто в этом списке
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Все мобилизованные должны пройти базовую военную подготовку
В августе этого года призыву в первую очередь будут подлежать граждане, которые должны принадлежать к одному из критериев для мобилизации или отвечать запросам от военного руководства.
Получить повестки со следующего месяца могут 7 категорий мужчин. Женщины, состоящие на военном учете, в свою очередь, могут мобилизоваться добровольно, как пишет УНИАН.
С 1 августа могут мобилизовать
- военнообязанных от 18 до 60 лет, пригодных к военной службе по состоянию здоровья и с военным опытом;
- военнообязанных от 25 лет до 60 лет, пригодных по состоянию здоровья, но не имеющих военного опыта;
- мужчин от 25 до 60 лет, ранее во время военного положения были "ограниченно пригодными" по состоянию здоровья: они могут повторно пройти ВЛК до 4 февраля 2025 года и получить статус "пригодный" или "непригодный" ;
- мужчин от 18 до 60 лет, снятых или исключенных с военного учета, но признанных пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья в условиях военного положения на основании заключения ВЛК;
- военнообязанных от 18 до 25 лет, окончивших военную кафедру, являются офицерами запаса и не продолжают обучение в магистратуре;
- военнообязанных от 18 до 25 лет, отслуживших срочную службу в армии (исключением является последняя демобилизация срочников, которые могут мобилизовать только через год);
- военнообязанных от 18 до 25 лет, которые были приписаны к призывным участкам по старому законодательству и имели статус "непригодный" к службе в мирное время или "ограниченно пригодный" в военное время: им предстоит повторно пройти ВЛК до 4 февраля 2025 и дождаться ее решения о пригодности или непригодности к службе.
Кроме того, призыву подлежат мужчины, лишившиеся права на отсрочку от мобилизации.
Кто с августа может пойти на службу добровольно
- призывники от 18 до 25 лет, не проходившие срочную службу — они могут заключить контракт;
- женщины до 60 лет, если они пригодны по состоянию здоровья;
- имеющие инвалидность, если ВЛК сделает соответствующий вывод и лицо может служить и выполнять определенные задачи;
- те, кто получил отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам;
- граждане других стран.
В то же время женщины, состоящие на военном учете, а именно имеющие медицинское или фармацевтическое образование, не подлежат принудительной мобилизации.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, могут ли сразу после прохождения ВВК мужчину отправить на фронт.