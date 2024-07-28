Виберуть із тих, хто оновив дані: кого мобілізують в першу чергу у серпні

Все залежить від багатьох факторів

За час, відведений на оновлення військово-облікових даних, понад 4 млн осіб виконали цю процедуру і тепер ТЦК має базу, з якою можна працювати. За даними Реєстру "Оберіг" визначатимуть тих, кому надіслати повістки у першу чергу.

Виконати це можна автоматично, поставивши системі певні критерії, тобто. вік, спеціальність тощо. Тобто, можна автоматично зробити "вибірку" найбільш відповідних людей за віком чи фахом, а потім викликати їх за повістками до ТЦК. Про це пише "Юридичний Телеграм".

"Це схоже на таргетовану рекламу. Тобто ти працюєш саме з тими аудиторіями, які тобі зараз потрібні, не витрачаючи свого додаткового часу", — сказала заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко.

Спікер Міноборони Дмитро Лазуткін зазначав, що загалом свої дані оновили 4,6 млн людей. За його словами, "вже є база, з якою можна працювати".

"У ТЦК та СП є база. Якщо вони розуміють, куди звертатися до військовозобов’язаного, то відповідно їм не потрібно виходити його шукати. Відбувся чекін для ТЦК, щоб розуміти, з ким можна працювати далі", — підсумував він.

Хто піде перший по мобілізації, залежатиме від військово-облікових спеціальностей, які мають військовозобов’язані, та запитів на певну кількість тих спеціалістів військовим керівництвом.

Зазначається, що запити можуть змінюватись. Все залежить і від того, яка зброя надходить на фронт і яка ситуація в цілому на лінії бойового зіткнення. Тобто все залежатиме від безлічі факторів.

До речі, є дуже багато запитів на представників ІТ-сфери. Це пов’язано з тим, що війна стає більш сучасною та технологічною.

Також збільшилася кількість запитів на тилові спеціальності (кухар, діловод і т.д.). Багато запитів на водіїв, також потрібні механіки, стрілки та розвідники.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Катерина Аніщенко розповіла про повістки поштою і в яких випадках вони вважатимуться врученими.