Команда надійшла з ОП? Червінський про обмін ключового свідка у справі малайзійського MH17

Спецам СБУ вдалося вивезти Цемаха з тимчасово окупованої території України у 2019

Розвідник Роман Червінський, який раніше поділився деталями справи, через яку опинився за ґратами, розповів, чому у 2019 році Україна обміняла одного з важливих підозрюваних у справі про розслідування знищення малайзійського "Боїнга". Мова про Володимира Цемаха, колишнього командира ППО міста Сніжне, якого й підозрюють у збитті літака MH17 над Донецькою областю у липні 2014 року.

Деталі справи Червінський розповів в інтерв’ю "Українській правді". Зазначив, що вивезення з окупованої території України Володимира Цемаха було добре реалізованою спецоперацією СБУ.

"Тоді дуже гарно все вийшло. І можна було його використати більш якісно. Він був цінним свідком. Нідерланди для того, щоб його переманити, відкривали магазин з продажу золотих виробів у Одесі, тому що його дочка займалася такою торгівлею в Донецьку і вони пропонували їй подарувати цей магазин, бо хотіли, щоб вона перевербувала свого батька виїхати", — розповів Червінський.

Він зазначив, що спецам СБУ вдалося вивезти Цемаха з тимчасово окупованої території України. Нагадаємо, сталося це у 2019 році. За словами Червінського, підозрюваний знаходився "у нас під арештом і готовий був давати покази".

"Але адвокат, який прибув до нього, пообіцяв, що його обміняють найближчим часом, у перший же обмін. І це не те, що зменшило його бажання говорити – він взагалі перестав говорити і чекав цього обміну", — розповів розвідник.

За його словами, тоді в СБУ була створена група слідчих, які розслідували збиття Боїнга. Вони входили в міжнародну групу розслідувачів, де були представники Нідерландів.

"Баканов хотів поміняти Цемаха, але представники Нідерландів його переконали, що не треба цього робити. Баканов сказав, що далі займатиметься цим питанням Єрмак", — розповів в інтерв’ю Червінський, а тоді додав, що голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав слідчим: "Добре, перенесемо передачу Цемаха на грудень. Ви працюйте з ним, як вам і потрібно було".

Проте, як стверджує Червінський, згодом Андрій Єрмак особисто дав команду підготувати Цемаха для передачі у вересні.

Нагадаємо, 5 вересня 2019 року суд відпустив Володимира Цемаха з-під арешту, а 7 вересня його передали в Росію в рамках обміну полоненими.

Володимир Цемах

Проросійський бойовик терористичної організації "Донецька народна республіка", колаборант, колишній радянський військовик.

У 2014 — командир роти протиповітряної оборони так званої "ДНР" у місті Сніжне, брав участь у бойових діях у районі, звідки було збито Boeing 777 рейсу MH17.

27 червня 2019 у рамках спецоперації СБУ Цемах був затриманий у стані алкогольного сп'яніння у власній квартирі в тимчасово окупованому Сніжному та вивезений на контрольовану Україною територію через Мар'їнку. За даними видання "Петро і Мазепа", операція готувалася силами Контррозвідки СБУ впродовж 2 років: затримання і вивезення здійснювали також агенти — попередньо завербовані в Росії громадяни України. Різні джерела згодом також повідомили, що в операції із затримання Цемаха брала участь також військова розвідка України.

Володимир Цемах у суді

28 червня Цемах був доставлений до Києва, а вже наступного дня Шевченківський районний суд міста Києва арештував його на два місяці. До справи Цемаха значний інтерес проявила прокуратура Нідерландів, яка вважає Цемаха цінним свідком у розслідуванні збиття малайзійського "Боїнга".

7 вересня 2019 року був переданий в Росію в рамках обміну полоненими у форматі "35 на 35". 10 вересня 2019 року Цемах повернувся на тимчасово окуповані території ОРДЛО.

3 грудня СБУ оголосила Цемаха в розшук. Вказано, що датою зникнення вважається 23 вересня, а запобіжний захід йому не обирався. На вимогу Нідерландів щодо видачі Цемаха представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що для цього "відсутня переконлива доказова база". За її словами, прокуратурою Нідерландів Цемаха не було оголошено в розшук, та не було внесено до бази Інтерполу для розшуку.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Роману Червінському, якого, зокрема, звинувачують у перевищенні повноважень при спробі вкрасти російський літак, обрали новий запобіжний захід. Суддя не задовольнив прохання адвокатів.