Червінський розповів про деталі справи, через яку опинився за ґратами

Розслідування стосувалося обстрілу аеродрому "Канатове"

Розвідник Роман Червінський, якому нещодавно обрали новий запобіжний захід, розповів деталі справи, через яку його судити збиралися. Він в інтерв'ю "УП" погодинно згадав, як проходив його день 23 липня 2022 року, коли відбувся ракетний обстріл аеродрому "Канатове".

"Напередодні я відправив певну кількість людей створювати разом із представниками Військово-повітряних сил коридор для прольоту (російського літака – ред). Вони взяли із собою ПЗРК системи. О 12-ій чи 13-ій годині того дня відбулася чергова нарада в мене і мого керівника-генерала, а також генерала Військово-повітряних сил, який брав участь у цій операції", — каже він.

Червінський каже, що ухвалили рішення, що він разом зі своїми 20 офіцерами також виїжджає на "Канатове", щоб безпечно забрати цього пілота. За його словами, військовослужбовцям самого аеродрому було вирішено не повідомляти про операцію.

"Їх було дуже багато, і були ризики, що в них є люди, які повідомляють росіянам інформацію. Після наради я приїхав додому, переодягнувся, і о 16-ій чи о 18-ій годині ми вилетіли гвинтокрилом на Кропивницький", — додає розвідник.

Він додав, що гвинтокрил йому надав командувач Військово-повітряних сил на прохання командувача територіального командування, з яким була нарада.

"Зі мною летів представник цього командування і ще кілька людей, які налаштовували зв'язок нам. Хлопці мої поїхали автомобільним транспортом", — згадує він.

Червінський також додав, що співробітник Служби безпеки був відряджений до Львова, тому що туди мала прибути дружина цього пілота, який мав нам перегнати літак. Але вона не приїхала о 2-ій годині ночі, як планувалось.

Він каже, що на той момент йому була відома ця інформація. Тому і залишився на аеродромі.

"Якби ми просто знялися і поїхали, а цей пілот все ж таки підлетів, вони (сили ППО, які там дислокувалися – ред.) не знали б, як реагувати, а люди з Військово-повітряних сил, які були поруч зі мною, знали алгоритм дії, знали, як діяти в цій ситуації. Ми не могли там кинути все просто так", — підкреслив розвідник.

На його думку, тоді вони не бачили ризиків у тому, щоб залишись. Бо ракети, як зауважив Червінський, запускають не по операціях, а по об'єктах, незалежно від того, є там операція чи ні.

"Аеродром – це військовий об'єкт, який, згідно з міжнародними військовими конвенціями, є легітимним об'єктом для обстрілів. Тому обстріл аеродромів під час війни – звичайна справа, це так званий плановий ризик. Тож операція жодним чином не пов'язана з обстрілом", — підсумував він.

Історія Романа Червінського

Роман Червінський – колишній співробітник Головного управління розвідки. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби перегнати російський військовий літак до України. У звинуваченні зазначено, що це призвело до того, що Росія завдала удару по аеродрому "Канатові" в Кіровоградській області влітку 2022 року. Тоді загинув командир військової частини, а поранення зазнали 17 військовослужбовців.

Червінського затримали 25 квітня 2023 року. У СБУ тоді зазначили, що виступали проти проведення операції, проте її все ж таки провели навіть без відповідних дозволів. Розвідник стверджував, що отримав дозвіл від тодішнього голови спецслужби Івана Баканова та від тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

У липні 2024 року Романа Червінського випустили з СІЗО. За нього висловили готовність поручитися 27 нардепів та ще 51 особа. Він вийшов на волю під заставу у 9 мільйонів гривень. Гроші вніс п’ятий президент України Петро Порошенко. Натомість пізніше рішенням суду Червінському було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що політичний експерт Сергій Іванов вважає, що Червінський фактично повторює долю комбата Семена Семенченка та Надії Савченко.